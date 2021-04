Sneakers van Kanye West moeten 1 miljoen dollar opbrengen

Het paar sneakers heet Kanye West Nike Air Yeezy 1 en deed zijn intrede in de ‘schoenenwereld’ aan de voeten van West bij zijn optreden bij de vijftigste prijzenuitreiking van de Grammy’s in 2008. West was er een van prijswinnaars.

Het paar schoenen wordt verkocht door sneakerverzamelaar Ryan Chang die het schoeisel tot de schone kunsten rekent. Hij heeft een kleine maar verfijnde verzameling. Hij zei in een vraaggesprek vorig jaar dat hij al heel lang sneakers verzamelt, maar alleen de crème de la crème, en daarom telt zijn hele verzameling slechts zeventig paar.

Kanye West is niet de enige ontwerper van de schoenen, maar heeft zich wel met de productie bemoeid. Er is later ook een Nike Aire Yeezy 2 uitgebracht in 2012, maar het jaar daarop strandde de samenwerking tussen Nike en West. De Amerikaanse rapper en ontwerper ging daarna voortvarend verder met Adidas.

De sneakers van verzamelaar Chang worden vanaf 16 april in Hongkong tentoongesteld. Als de veiling achter de rug is, is het aan de koper te bepalen of er iets over de transactie openbaar gemaakt wordt.

