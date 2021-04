Sneijder, Van Bommel en Kuyt in Villa Oranje

Nick, Simon & Kees in het spoor van ABBA: ‘Kees is de hele trip helemaal starstruck’

28 april De link met Simon and Garfunkel bij hun vorige docureeks was een natuurlijke. Maar ABBA en Nick & Simon? Toch duikt het zangduo samen met Kees Tol diep in de wortels van de Zweedse band voor een nieuwe serie, die vrijdag begint. ,,Ik heb grenzeloos respect voor ABBA gekregen.’’