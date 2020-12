Snelle en Suzan & Freek sluiten 2020 af met platinum plaat

Componist Armando Manzanero (85) overleden aan gevolgen coronavi­rus

28 december De Mexicaanse componist en zanger Armando Manzanero is vanochtend op 85-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in een ziekenhuis in Mexico-Stad, waar hij sinds half december was opgenomen nadat hij positief testte op het coronavirus. Manzanero geldt als een van de belangrijkste romantische componisten van de afgelopen eeuw.