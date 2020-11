Snollebollekes scoort grote hit met kerstnummer Beuk de ballen uit de boom

Afgelopen vrijdag kwam Snollebollekes met een nieuw nummer. Normaal is de feestzanger een van de artiesten die met carnaval nieuwe muziek uitbrengt, maar dit keer koos hij voor een ander feest: kerst. De eerste reacties waren al meteen positief. Zo noemde iemand het lied al de nieuwe All I want for Christmas. Inmiddels is het succes ook te zien in de hitlijsten. Snollebollekes knalt meteen naar de hoogste positie in de iTunes-lijst en staat momenteel op de tweede plek in de trendinglijst van YouTube.



In het nummer bezingt Rob Kemps, die schuil gaat achter de Brabantse feestact, een herkenbaar kerstfenomeen. ,,Elk jaar, keer op keer, ruzie aan het diner. Tante Wil en ome Wim beginnen er steeds mee. En de rest van de familie gooit met de saté.”



Snollebollekes is uitgegroeid tot de meest succesvolle feestact van Nederland. Zo verkocht hij het Gelredome inmiddels meerdere malen uit.