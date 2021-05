Snoop Dogg werkt aan serie over zijn leven

Johnny Logan heeft spijt van rol als jurylid bij voorronde met Sieneke: ‘Het was gênant’

12 mei Hij won als zanger en schrijver drie keer het songfestival en werd in 1984 tweede. Johnny Logan (66) is trots op zijn eretitel Mister Songfestival, afgezien van één avond in 2010. Hij was jurylid in de Nederlandse voorronde toen Vader Abraham er niet uitkwam. ,,Dat was gênant.’’