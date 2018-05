Snow Patrol geeft exclusief optreden in Ziggo

VI Oranje blijft thuis: ook met andere gasten

15:38 De voetbaltalkshow van de heren van Voetbal Inside kent deze zomer ook andere gezichten aan tafel. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zullen niet vijfmaal per week tezamen te zien zijn, maar ook gasten in de studio ontvangen. Het talkshow draagt de naam: VI Oranje blijft thuis en is te zien bij RTL4.