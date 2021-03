Social media-account van Jinek gehackt: ‘Inloggegevens hingen in de studio’

Op het Twitteraccount van Jinek verscheen vanmiddag een opvallend bericht: ‘Beste Arsène Lupin, dank voor uw inbraak. Dat was de wake-upcall die we goed konden gebruiken. Ons account is nu weer veilig! We gaan ons best doen om het zo te houden.’



Bijgevoegd zit een bericht van de hacker, die de naam Lupin gebruikt. Lupin is een karakter uit de verhalen van de Franse schrijver Maurice Leblanc. Rond dat personage is nu ook een Netflix-serie te zien. Zijn bijnaam is ook wel de gentleman-dief.



En dat was deze hacker ook. Hij had een tweet geplaats op het account met de tekst: ‘Beste mevr. Jinek, uw account is gehackt. Dit is een vriendelijk verzoek uw wachtwoord te veranderen en de memo met de inloggegevens boven de studio in het opmaakhok weg te halen.’ Ook waren de profielfoto en topfoto van het account aangepast met het verzoek het wachtwoord te veranderen.