Sociale media van Adele voeden geruchten: komt er een nieuw album aan?

Is Adele’s volgende album klaar om aan de man gebracht te worden? Daar lijkt het alvast wel op. Enkele dagen geleden doken overal ter wereld mysterieuze billboards op met het opschrift ‘30'. Die waren te zien in Amsterdam, maar ook Londen, Parijs, Rome en Berlijn. Gezien Adele’s vorige platen de titels ‘19', ‘21' en ‘25' meekregen, is ‘30' een logische opvolger. Adele vernoemt haar albums namelijk naar de leeftijd die ze had op het moment dat ze eraan begon te werken. Achter het nummer 30 was telkens een dikke, grijze rook te zien, zonder verdere context. Niemand kon dus met zekerheid bevestigen dat het om een publiciteitsstunt van de zangeres ging.

Tot nu toe dan. Want Adele veranderde vandaag de look van haar sociale media drastisch. Zowel haar profielfoto als haar kopfoto op Twitter werden veranderd in diezelfde grijze rook als op de billboards. Dat kan geen toeval zijn, zo menen haar enthousiaste fans. ‘Adele komt terug om het internet te breken’, klinkt het op Twitter. ‘Eindelijk krijgen we een nieuw album!’



Het laatste album van het Britse popfenomeen dateert alweer van 2015. Toen brak ‘25' vele records. Adele hint er al langer naar er nieuwe muziek op komst is, dus een comeback op dit moment zou niet compleet onverwacht zijn. In de Britse pers wordt gespeculeerd dat Adele in december zowel met een nieuw album als met een nieuwe tour op de proppen zal komen.