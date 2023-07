Sofia Vergara en Joe Manganiello gaan na zeven jaar huwelijk scheiden: ‘Moeilijke beslissing’

Acteurskoppel Sofia Vergara en Joe Manganiello zijn na zeven jaar huwelijk uit elkaar en gaan scheiden. Het was een ‘moeilijke beslissing’, laten ze weten.

Vergara en Manganiello hebben aan entertainmentsite Page Six een verklaring gestuurd. ‘We hebben de moeilijke beslissing genomen om te scheiden. Als twee mensen die heel veel van elkaar houden en om elkaar geven, vragen we beleefd om respect voor onze privacy op dit moment terwijl we door deze nieuwe fase van ons leven navigeren.’

De Modern Family-actrice viert momenteel haar 51ste verjaardag in Italië met een groep vrienden, zonder Manganiello en zonder haar trouwring. Dat zorgde al voor geruchten. Ook fans reageerden onder de foto's die ze op Instagram plaatste van de festiviteiten, en Vergara zelf gooide wat olie op het vuur door een foto te posten met de cryptische tekst ‘als het leven je citroenen geeft, dan ga je naar Italië om ze uit te persen’. Magnaniello plaatste dan weer een oude foto waarmee hij Sofia een fijne verjaardag wenste, wat fans opmerkelijk vonden omdat hij er verder geen liefdevolle woorden of emoji’s aan wijdde.

,,Sofia en Joe groeien al een tijdje uit elkaar en nemen wat afstand van elkaar om over hun toekomst na te denken”, verklaarde een bron dichtbij het koppel. De twee zijn voor het laatst samen gezien in New York, toen Vergara Manganiello (46) bezocht op de set van zijn nieuwe film Nonnas.

Uitbundige huwelijksceremonie

Het koppel trouwde in een uitbundige ceremonie in november 2015 in het bijzijn van vierhonderd gasten, onder wie Reese Witherspoon, Channing Tatum, Vergara's Modern Family-collega's en Manganiello's True Blood-co-sterren.

Vergara, die zoon Manolo (31) heeft met haar eerste man Joe Gonzalez, en Manganiello ontmoetten elkaar voor het eerst bij het White House Correspondents’ Association diner in 2014. Zij was toen verloofd met zakenman Nick Loeb. Die verloving liep een paar weken later stuk, en Magnaniello vroeg daarop meteen haar nummer.

,,Ik wist vrij snel dat ik haar kon vertrouwen en zij wist vrij snel dat ze mij kon vertrouwen. En we zijn allebei het soort mensen dat in staat is om de ander boven onszelf te stellen. Als je dat eenmaal hebt, laat je het niet meer los”, zei de acteur, ook bekend van de film Magic Mike XXL, daarover in een interview.

