Soldaat van Oranje verwelkomt 3 miljoenste bezoeker

K-Popster Goo Hara (28) dood gevonden in apparte­ment

13:20 De Zuid-Koreaanse zangeres Goo Hara is vandaag dood in haar woning gevonden. Dat bevestigt de politie, zo meldt The Independent. Het is vooralsnog onduidelijk wat er met de 28-jarige K-Popster is gebeurd. De politie laat weten onderzoek te doen naar haar overlijden.