Soldaat van Oranje viert elfde verjaardag met verlenging tot en met maart 2022

,,We spelen inmiddels weer een maand en we kunnen vandaag bekendmaken dat we onze speelperiode met drie maanden verlengen”, aldus Boot. ,,Dat voelt meer dan surrealistisch. Zeker na de bizarre afgelopen anderhalf jaar. We zijn ongelooflijk dankbaar dat we weer mogen en kunnen spelen en al meer dan een decennium een belangrijk deel van onze geschiedenis kunnen doorgeven aan verschillende generaties.”