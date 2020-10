Soldaat van Oranje wordt stilgelegd tot corona onder controle is

Mysterieu­ze Robin verbijs­tert kenners in I can see your voice en krijgt bijzonder cadeau

8:52 Het nieuwe programma I can see your voice heeft ondanks de moordende concurrentie mooie kijkcijfers genoteerd op RTL 4. Recht tegenover Beste Zangers én Chateau Meiland trok Carlo Boszhard toch nog 954.000 toeschouwers. Ster van de show was de mysterieuze ‘reizende rocker’ Robin, die aan zijn deelname een bijzonder cadeautje overhield van Marieke Elsinga.