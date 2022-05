Songfestival brengt S10 naar eerste plaats in Top 40

POP22 met DeLange en Van Nieuwkerk van start met 605.000 kijkers

Het nieuwe muziekprogramma POP22 is donderdag van start gegaan met 605.000 kijkers. Het programma van Matthijs van Nieuwkerk en Ilse DeLange is daarmee goed voor een 17de plaats in de lijst met best bekeken programma’s van de dag van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

9:13