Songfestival treft maatregelen tegen woekerkaartjes: alleen tickets op naam

Met deze maatregelen hoopt de organisatie te voorkomen dat toegangsbewijzen voor het evenement volgend jaar mei in Ahoy voor veel geld op de zwarte markt belanden. Executive producer Sietse Bakker: ,,We willen bedrijven die er alleen maar aan willen verdienen de wind uit de zeilen nemen.’’ Bakker raadt fans met klem aan om tickets alleen via de officiële site te kopen.



De prijzen van de kaartjes variëren tussen 18,50 en 248,50 euro. Bij de laagste prijs gaat het om een plek met beperkt zicht bij een repetitie, en bij de hoogste om een staplaats in de arena bij de finale. Volgens Bakker heeft de organisatie er ‘alles aan gedaan’ om fans met een krappe beurs tegemoet te komen. ,,We willen het evenement toegankelijk houden. Het moet niet iets voor de happy few zijn.’’



De kaartjes gaan in drie stappen in de verkoop. De eerste tickets worden over exact een week vrijgegeven, op donderdag 12 december om 12.00 uur. De tweede lichting volgt eind januari en het laatste deel medio maart. Het gaat om ongeveer 65.000 kaartjes voor in totaal negen shows: repetities, halve finales en finale.

Gratis kaartjes

Dat het exacte aantal kaartjes nog niet bekend is, heeft onder andere te maken met de inrichting van de zaal. Bakker: ,,We hebben op basis van het eerste decorontwerp al een goede inschatting kunnen maken van het aantal plekken voor toeschouwers. Maar er zou nog extra ruimte kunnen zijn en dan kunnen we misschien wel 70.000 kaartjes uitgeven.’’



Een primeur in de historie van het Songfestival: inwoners van de gemeente Rotterdam met een laag inkomen maken kans op gratis kaartjes. Het gaat dan om vijfhonderd gratis kaartjes voor de ‘Grand Finale’ en duizend exemplaren voor elke andere show. Hoe die verloot worden, maakt de gaststad van het Songfestival later bekend.



De kaartjes voor de finale van het Songfestival in Ahoy zullen wel wegvliegen, vermoedt executive producer Sietse Bakker. Maar stiekem hoopt hij dat Nederlanders ook massaal opteren voor een van de drie repetities, de zogenoemde juryshows en ‘family shows’. ,,Als je een keer wil ervaren wat er allemaal bij zo’n gigantische show komt kijken, zijn die eigenlijk net zo leuk.’’

Puntentelling

Volgens Bakker zijn de repetities zeker geen slap aftreksel van de twee halve finales en finale. ,,Alleen de puntentelling is niet echt, maar alle artiesten en acts komen in dezelfde volgorde langs als op tv.’’ Vooral grappig om live te zien: de razendsnelle ‘changementen’. ,,In amper veertig seconden tijd moet er een hele nieuwe act op het podium en dat is een geweldige geoliede operatie, vergelijkbaar met de pitstop bij de Formule 1.’’



De kaarten voor de family shows voor de halve finales (12 en 14 mei) variëren tussen de 18,50 en 58,50 euro. De kaarten voor de family shows voor de finale (16 mei) tussen de 48,50 en 98,50. Daarnaast zijn er toegangsbewijzen voor de zogenaamde jury shows (variërend van 28,50 tot 108,50). De kaarten voor de twee halve finales lopen op tot 158,50 en die van de finale tot 248,50. Voor mensen die al in december kaarten voor de halve finales boeken, geldt een korting van 5 euro.



De finale-bedragen zijn ‘fors’, erkent Bakker. Toch heeft Nederland er volgens hem alles aan gedaan om exorbitante prijzen te voorkomen. ,,De vorige gaststad Tel Aviv had veel hogere prijzen en dat zorgde ervoor dat sommige shows niet eens uitverkocht waren. Wij wilden aantrekkelijker prijzen, min of meer vergelijkbaar met die van Songfestival-gaststad Malmö in 2013 en Kopenhagen in 2014.’’

Fanclub

Twee derde van de tickets gaat in de vrije verkoop. De overige kaarten zijn, zoals elk jaar gebruikelijk is, gereserveerd voor de 41 delegaties uit de deelnemende landen, genodigden, pers en sponsoren. Liefhebbers aangesloten bij de officiële Songfestival-fanclub OGAE hebben, zoals de traditie voorschrijft, van de organisatie de beschikking gekregen over tweeduizend pakketten van 799 euro voor drie live shows en drie repetities. Vierhonderd van deze pakketten zijn voor Nederlandse fans. Bakker: ,,Die hebben veertig jaar moeten wachten op een Songfestival in Nederland, dus die willen we royaal bedienen.’’

Per show zijn er staanplaatsen voor het podium, zitplaatsen op de eerste ring, tweede ring, invalideplekken en ‘beperkt zicht’-plekken. Bakker: ,,Die plekken zitten zo dicht op het podium dat je niet alles op het grote led-scherm goed kan zien. Voordeel is wel: je zit vlakbij het podium en je komt heel dichtbij de artiesten.’’ De tribunes in Ahoy zijn opgesteld in hoefijzervorm. Achter in de zaal is de zogeheten ‘green room’ voor de artiesten.