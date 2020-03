‘Songfestival via een videoverbinding paste niet bij het dna van het evenement’

Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam wordt verplaatst naar volgend jaar. De locatie en de deelnemers blijven dezelfde. Over de houdbaarheid van de ingezonden liedjes wordt later besloten.

Dat het Songfestival van mei in Rotterdam zou worden afgelast, was geen verrassing meer. De vraag was wanneer de beslissing zou vallen en wanneer en waar een vervangende editie zou worden gehouden. Met de toezegging van de gemeente Rotterdam en van concertlocatie Ahoy zijn de garanties binnen om het festival naar volgend jaar te verplaatsen. De exacte data zijn nog niet bekend, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit opnieuw halverwege mei zal zijn.

Voorzitter van de NPO Shula Rijxman noemt het besluit ‘moeilijk maar onvermijdelijk’. De gezondheid van deelnemers, toeschouwers en werknemers kan vanwege de coronapandemie niet worden gegarandeerd.

Andere opties dan uitstel van een jaar zijn door de organiserende European Broadcasting Union (EBU) wel overwogen, maar ongeschikt bevonden. Het evenement zonder publiek houden zou bijvoorbeeld nog altijd de inzet van teveel mensen op eenzelfde locatie vergen. Grote samenkomsten zijn momenteel verboden en de duur van die maatregel onvoorspelbaar.

Het festival houden via videoverbindingen dan? Met losse optredens op locatie en centrale presentatie in een lege studio? ,,Zo’n scenario leek ons niet passen bij het dna van ons festival,” zegt de EBU in een verklaring. ,,Ons uitgangspunt is altijd het samenbrengen van artiesten, fans en delegaties van allerlei verschillende landen. Het unieke format van het Songfestival als internationaal live-evenement houdt in dat er eigenlijk geen enkel realistisch alternatief te bedenken was. Afgelasten was de enige optie.’’

Keihard gewerkt

Sietse Bakker,directeur van festival, is teleurgesteld: ,,Voor de artiesten uit 41 deelnemende landen, onze openings- en intervalacts die hun hart en ziel hebben gestoken in hun optreden. Voor de fans die ons altijd hebben gesteund en tot het laatste moment het vertrouwen bleven houden. En niet in de laatste plaats voor het fantastische team, dat de afgelopen maanden keihard heeft.’’

Wel deelt hij meteen enige woorden van relativering: “Hoewel de teleurstelling groot is, beseffen we ook dat dit besluit en de gevolgen ervan verbleken bij de uitdagingen waar mensen voor staan die, direct of indirect, zijn getroffen door het coronavirus en de moeilijke, maar nodige maatregelen.”