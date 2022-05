Songfestivalwinnaar Maneskin komt met nieuw nummer

Cupido schiet eindelijk weer raak in MAFS: ‘Energie tussen ons is met geen pen te beschrij­ven’

We hebben er een aantal seizoenen op moeten wachten, maar cupido heeft dit jaar eindelijk weer raak geschoten in Married At First Sight. Rowan en Astleigh hebben elkaar helemaal gevonden en hebben overigens al genoeg plannen voor de toekomst. ,,De energie tussen ons is met geen pen te beschrijven.’’

10 mei