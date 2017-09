Sonja Bakker open over scheiding: De eierkoek was gewoon op

Het was een nare tijd voor Sonja Bakker, die samen met Jan Reus in 2012 zoontje Bram kreeg. ,,Een rouwfase. Maar ik ben toch sterk genoeg en hou genoeg van mezelf om die keuze te maken. Daar ben ik best wel dankbaar voor en ook trots. Heel veel mensen blijven in zoiets hangen, omdat ze denken aan de kinderen en het huis. Ik denk altijd: het is mijn leven.”



Het is niet zo, dat de twee met knallende ruzie uit elkaar zijn gegaan. ,,Ik heb nog goed contact met hem”, zegt Bakker. ,,De koek was op. Er waren gewoon dingetjes, waarvan ik denk: ik heb het leuker als ik alleen ben.”



Het is niet de eerste scheiding voor de gewichtsconsulente. In 2009 liep ook haar huwelijk met Koen Lenting op de klippen. Met hem heeft ze twee kinderen: Tristan en Finn. Bakker: ,,Als je voor de tweede keer bij iemand weggaat, dan voel je je ook een beetje een loser. Daar heb ik echt wel even last van gehad. Doe ik het dan niet goed? Maar ik doe niks fout. De eierkoek was gewoon op.”



Met Lenting heeft ze nog altijd een goede band, wat zelfs voor een gerucht zorgde dat ze weer terug was bij haar ex-man. ,,Nee, dat zou ik nooit doen”, zegt ze in het programma van Fred van Leer. ,,Als een deur dicht, is die dicht. We hebben het goed met elkaar, maar het is goed zo.”