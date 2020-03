Sonja Barend: Ik ben minder een rebel dan ik zou willen zijn

Dit is waarom Matthijs van Nieuwkerk plots in een turquoise jurk danste

Het filmpje van de dag, zo kunnen de beelden worden genoemd die Emma Wortelboer gisteren deelde van presentator Matthijs van Nieuwkerk in een turquoise jurk. YouTuber NikkieTutorials concludeerde zelfs onder het bericht: ,,Het internet is uitgespeeld." Maar waarom besloot de normaal zo eloquente De Wereld Draait Door-host een dansje te wagen in een japon van zijn jongere collega? De Flip the Switch-challenge.