Sonja Barend vroeg nog net niet aan Khalid: hoe vind je zelf dat het gaat?

AD Media Podcast ‘Dionne Stax heeft met Aria alweer een show om zeep geholpen’

8:23 Deze keer wordt de AD Media Podcast slechts met drie mensen opgenomen. Dat komt omdat mediajournalist Dennis Jansen samen met collega Hanneke van Houwelingen in Cannes verblijft. Hier vindt momenteel de internationale televisiebeurs Mipcom plaats, waar tv-bazen de nieuwe The Masked Singer proberen te kopen. We bellen met hem.