Sophia (17) laat Anouk binnen drie seconden draaien: ‘Niet van deze planeet’

Nee, veelbelovend werd Sophia vanavond niet geïntroduceerd in The Voice . De kijker zag haar giechelen op een bank en tokkelen op haar gitaar, die ze Vincent heeft genoemd. Grappig wel, vond ze zelf, aangezien ze bij haar auditie ook het lied Vincent van Don McLean ging zingen. ,,Ik denk dat de boodschap van mijn liedje is dat het gaat over Vincent van Gogh’’, begon de jonge zangeres te vertellen, schijnbaar op weg om de volgende jonge deelnemer te worden die volgens de coaches niet genoeg levenswijsheid heeft om een doorleefd lied te zingen. Maar toen sprak ze door. ,,Van Gogh zei altijd dat hij heel erg van zijn schilderijen hield, maar zijn schilderijen niet van hem’’, vervolgde ze. ,,En ik vind het liedje gewoon een hele mooie ode aan alle kunstenaars die hun eigen succes niet hebben mogen meemaken. En die eigenlijk dood zijn gegaan met het idee dat ze een soort mislukkeling waren. Maar nu hangen zijn schilderijen over de hele wereld en is ‘ie super succesvol.’’

De wereld vergeten

Het succes van Sophia begon in elk geval niet te laat. Ze had de beroemde openingszin ‘starry, starry night’ nog amper gezongen of Anouk drukte op haar knop. Zo stil als Sophia de coaches maakte tijdens haar ingetogen optreden, zo spraakzaam waren ze achteraf. Ze waren alle vier gedraaid en wilden haar allemaal in hun team.



,,Belachelijk goed’’, trapte Anouk het commentaar af. ,,Wat een prachtige stem. Dat maakt indruk. Ik heb echt zitten genieten, petje af.’’ Waylon besefte meteen dat een strijd tussen de coaches aanstaande was. ,,Jij bent gewoon het perfecte voorbeeld van iemand die alleen een stem en een gitaar nodig heeft’’, zei hij. ,,En de rest van de wereld vergeten we allemaal in één klap.’’



Ook collega Lil’ Kleine was geraakt. ,,Ik kreeg helemaal over mijn rug en alles, over mijn benen, kippenvel. Ik denk echt dat we naar de finalist van The Voice zitten te kijken.‘’