Sophie Ellis-Bextor stapt uit songfestivaljury

Waarom Sophie uit de jury is gestapt, is niet duidelijk. De BBC meldt dat de zangeres ‘vanwege onvoorziene omstandigheden’ niet jureert en dat er nu naarstig wordt gezocht naar een vervanger die plaatsneemt naast muzikaal leider Pete Watson, dj Adele Roberts, zangcoach Jai Ramage en zanger AJ Bentley.



De vakjury's van alle deelnemende landen beoordelen vanavond de liedjes van de tweede halve finale en twee dagen later de liedjes die in de grote finale worden gezongen. Het resultaat van de jury is de helft van het totale puntenaantal. Namens Nederland geven zangeressen EliZe en Sabrina Starke, dj's Ruud de Wild en Henkjan Smits en muziekproducent Holger Schwedt hun deskundige mening.



Duncan Laurence is morgen te zien in de tweede halve finale. De kans is groot dat hij zaterdag tijdens de finale het podium beklimt. De Nederlander is een van de grote favorieten.