Sophie Hilbrand blijkt al een jaar verloofd met Waldemar

Hitserie Mocro Maffia krijgt tweede seizoen

21:17 Er komt een tweede seizoen van de Nederlandse misdaadserie Mocro Maffia. Dat heeft Achmed Akkabi, creatief producent en acteur in de serie, bekendgemaakt. De serie, die op Videoland te zien is, won vanavond de Hashtag Award voor Beste Video On Demand.