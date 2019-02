Sophietje-zanger Johnny Lion (77) overleden

Lion, die al jaren in Breda woonde, begon zijn muziekcarrière in 1959. In dat jaar richtte hij samen met een aantal schoolvrienden de band Johnny & His Jewels: een groep die later de naam The Jumping Jewels kreeg. Met The Jumping Jewels, geboetseerd naar het voorbeeld van de werelberoemde Britse zanger Cliff Richard, scoorde de toen nog Hagenaar in 1961 een nummer 1-hit met het nummer Wheels.