Sopranos-actrice Sciorra getuigt in zaak-Weinstein: ‘Het was walgelijk’

Actrice Annabella Sciorra heeft donderdag tijdens de tweede dag van het inhoudelijke proces tegen Harvey Weinstein (67) een getuigenis afgelegd. De Sopranos-actrice vertelde in de rechtszaal van New York gedetailleerd hoe de gevallen Amerikaanse filmproducent haar in 1993 zou hebben verkracht in een appartement in Manhattan.

Sciorra en Weinstein hadden die winteravond van 1993 samen gedineerd, waarna de producent haar terugbracht naar haar appartement in New York, zei Sciorra (59), die in meer dan dertig films speelde maar vooral bekend is door haar rol in de serie The Soprano’s, tegen de jury. Kort nadat hij haar thuis had afgezet, hoorde ze iemand op de deur kloppen. Toen ze opendeed, stormde Weinstein naar binnen, nam haar mee naar de slaapkamer en viel haar seksueel aan.

,,Terwijl ik probeerde hem van me af te krijgen door te slaan en te schoppen, pakte hij mijn handen vast en hield ze achter mijn hoofd. Hij ging bovenop mij zitten en verkrachtte mij’’, vertelde Scriorra terwijl ze vocht tegen de tranen.

Daarna had hij onder dwang orale seks met haar, aldus Sciorra, terwijl Weinstein haar zei: ,,Dit is voor jou.’’

,,Ik had geen kracht meer in mijn lichaam om terug te vechten’’, vervolgde Sciorra tegen de juryu. ,,Ik zei: nee, nee. Maar ik kon op dat moment weinig doen. Het was zo walgelijk dat ik over mijn hele lichaam begon te trillen. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. Het leek wel een soort aanval.’’

Ook vertelde de actrice dat ze meerdere keren ,,ongepaste’’ cadeautjes van Weinstein opgestuurd heeft gekregen. Zo ontving ze eens een pakket met popcorn en valium en werd er ook een keer een doos met chocoladepenissen bij haar thuisbezorgd.



De zaak van Sciorra is verjaard, maar de aanklagers willen haar verhaal laten horen om aan te tonen dat de oud-producent zich gedurende een lange periode schuldig heeft gemaakt aan misbruik. Sciorra is daarom opgeroepen als getuige.

Twee zaken

Meer dan tachtig vrouwen beschuldigden Weinstein van ongewenste intimiteiten. De rechtszaak in New York is echter inmiddels door allerlei oorzaken beperkt tot twee slachtoffers. Weinstein staat terecht voor de verkrachting van zijn voormalige productieassistent Mimi Haleyi in 2006 en die van de actrice Jessica Mann, in 2013.

Weinstein ontkent alle aanklachten. Zijn verdediging zegt dat steeds sprake was van wederzijds goedvinden van de seksuele handelingen. In één geval zou zelfs sprake zijn van een ‘liefdesrelatie’.

De zaak in New York duurt naar verwachting nog tot begin maart. In Los Angeles staat Weinstein terecht in twee andere zedenzaken.