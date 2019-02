Souldiva Shirma Rouse pakt prominente rol in internationale speelfilm

De Nederlandse, op Sint Eustatius geboren soulzangeres Shirma Rouse (38) zet een nieuwe stap in haar succesvolle carrière. Ze heeft een prominente rol te pakken in een internationale speelfilm over het leed van internationale vrouwenhandel in Europa.

De film, waarvan de titel nog niet bekend is gemaakt, is een coproductie van Nederland, België en de Afrikaanse republiek Nigeria. Doel is de film begin volgend jaar in genoemde landen in de bioscopen te brengen. Volgens Rouse ging de eerste draaidag, in Antwerpen, uitstekend. ,,Het is een prominente rol waarvoor ik in totaal circa vijftien dagen voor de camera's moet staan”, aldus de superstrot uit Rotterdam. Ze is ‘ontzettend trots’ dat ze onderdeel kan en mag zijn van de internationale productie. ,,Een heerlijke uitdaging om aan te gaan en weer iets om van mijn bucketlijst af te strepen.”

Rouse, die haar acteerdebuut maakt, zegt honderd procent achter het filmscript te staan. ,,Het leed van internationale vrouwenhandel is een beladen en heftig onderwerp”, aldus de zangeres die nog niet mag zeggen wat haar rol is, wie haar tegenspelers zijn en wat de verhaallijn is. Komende maandag hoopt ze daar meer over te mogen vertellen tijdens de Ochtend Show to go op deze site. Daarin is ze één van de hoofdgasten.

In de online-talkshow zal ze hoe dan ook ingaan op de Aretha Franklin-tributeconcerten die ze de afgelopen jaren in meer dan zestig Nederlandse theaters gaf. Rouse gaat internationaal met de concerten onder de noemer Tribute Tour. De aftrap is op 28 en 29 maart in het Royal Stratford East Theatre in Londen. Daarna staan optredens gepland in Europa en daarbuiten. De wereldberoemde soulzangeres overleed vorig jaar op 76-jarige leeftijd. Voor Shirma Rouse is en blijft de superster haar grote voorbeeld.

Volledig scherm Shirma voor het theater in Londen © privéfoto

Volledig scherm Shirma Rouse © Antim Photograpy