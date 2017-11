Soullegende Aretha Franklin (75): Geen zorgen om gezondheid

Wat Aretha precies onder de leden heeft is niet bekend, maar ernstig is het in ieder geval niet. Afgelopen zomer moest ze nog wel een optreden afzeggen op advies van haar artsen. Dinsdag ging op Twitter het bericht rond dat Aretha zou zijn overleden. Een nepaccount had het bericht verspreid.

Aretha doet het sinds kort wat rustiger aan. In februari kondigde ze aan na 2017 niet meer op tournee te gaan. ,,Het is mooi geweest", aldus de zangeres.