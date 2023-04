Soy Kroon en Johnny Kraaijkamp samen in het theater: ‘Al bij de eerste scène waren we verliefd op elkaar’

Met video Panel verbijs­terd als serieus Op1-ge­zicht opduikt als dragqueen: ‘Betekent veel’

Een doorgaans heel serieuze presentator van Op1 is zaterdag als dragqueen opgedoken in de RTL 4-show Make up your mind. 930.000 kijkers zagen hoe het radende panel de journalist totaal niet herkende en verbijsterd was na de onthulling. ,,Ik heb eerst nee gezegd.’’