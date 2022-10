Soy Kroon: ‘Ik ben enig kind, maar was ooit een tweeling’

Acteur Soy Kroon had eigenlijk een tweelingbroertje of -zusje moeten hebben. Dat vertelt hij in de podcast 30 minuten Rauw . In de buik van zijn moeder was hij nog samen, maar uiteindelijk overleefde hij alleen.

Ruud de Wild vraagt in zijn podcast aan Kroon, die genomineerd is voor tv-talent van het jaar bij de Gouden Televizier-Ring, of hij broertjes of zusjes heeft. ,,Ik ben enig kind, maar was ooit een tweeling", vertelt de acteur die een setje vormt met Holly Mae Brood. Hij vult aan: ,,In de buik Ik ben de enige die het heeft overleefd en mijn sterrenbeeld is tweeling.”



De aanwezigheid van een broertje of een zusje heeft hij wel eens gemist. ,,Toen mijn ouders uit elkaar gingen en ik vijftien was, was ik wel jaloers op klasgenoten die allemaal broers en zussen hadden. Ik vond het ook heel leuk om daar over de vloer te komen. Ik vond het jammer dat ik dat niet heb of ken: een broer-zusrelatie. Zeker in die tijd. Dan zat ik in mijn eentje op mijn zolderkamer. Ik had het graag met iemand willen delen.”

Prater

Over zijn thuissituatie en de vele ruzies thuis sprak hij lange tijd niet met vriendjes op school. ,,Waarom weet ik niet. Ik durfde denk ik niet. Dat zit nog steeds wel in mij. Ik ben niet een heel makkelijke prater. Je moet dicht bij mij staan voordat ik echt het achterste van mijn tong laat zien. Ik weet nog heel goed, toen zat ik een keer in een speeltuintje op school met vriendjes en vertelde ik hoe het bij mij thuis ging. Toen zei een vriendje van mij dat dat niet normaal was dat je ouders ruzie maakten. En zo kwam ik erachter dat het eigenlijk niet zo hoorde. Vanaf dat moment durfde ik er pas over te praten dat mijn ouders ruzie maakten met elkaar.”



De scheiding was niet lastig voor Kroon, die dit jaar de rol van Jezus vertolkte in The Passion. ,,Ik was blij dat ze gingen scheiden. Daarna was het een soort opluchting”, vertelt hij. Met zijn moeder heeft hij nog bijna dagelijks contact. De band met zijn vader is ook goed, maar daar praat hij minder mee. Dat komt omdat vader Kroon naar Portugal is verhuisd.

