Spaanse hitserie La casa de papel krijgt derde seizoen

Financiële topvrouw RTL Nederland vertrekt

13:17 Vivienne de Leeuw, de financiële topvrouw van RTL Nederland, stapt per direct op. Aanleiding is een 'verschil van mening over de nieuwe organisatiestructuur die voortvloeit uit de strategische koers die RTL gaat varen', laat De Leeuw weten in een persbericht.