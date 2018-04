Spaanse koningin ‘gekwetst’ door mediastorm over familieruzie

Verschillende media stuurden hun verslaggevers naar de moeder van Letizia, Paloma Rocasolano, in een vergeefse poging haar om een reactie te vragen. Rocasolano werd op straat achtervolgd en lastiggevallen, maar hield haar mond. Heel anders dan een dag eerder, toen de vrouw van de Griekse kroonprins Pavlos - een volle neef van koningin Sofia, zich met gestrekt been in de discussie stortte en twitterde dat Letizia haar 'ware aard' had getoond en dat 'geen enkele grootmoeder het verdiende zo behandeld te worden'.



Dat alles was het tegenovergestelde van wat koning Felipe met Pasen had gehoopt te bereiken. De troonswisseling in 2014 had voor spanningen gezorgd binnen de familie, mede doordat de machtsverhoudingen waren veranderd en Letizia sindsdien voorrang had boven haar schoonmoeder. Felipe, die altijd een zeer goede band had met zijn moeder, had ook wat afstand genomen tot vader Juan Carlos, wiens laatste jaren op de troon gekenmerkt werden door schandalen. Dit jaar echter moesten de breuken worden gelijmd, in elk geval tussen de hoofdrolspelers in de familie.