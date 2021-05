Spaanse mishandelingszaak Lil' Kleine definitief geseponeerd

Terwijl Lil’ Kleine vandaag weer geniet op het strand van Ibiza en dus zonder zorgen kan vertrekken, roept presentatrice Olcay Gulsen, die een serie maakte over huiselijk geweld, zijn verloofde Jaimie Vaes op om voor zichzelf en hun zoontje Lío te kiezen. Vaes zou afgelopen weekend op Ibiza zijn mishandeld door de rapper.

Gulsen deelt in haar Instagram Stories een foto van Vaes. Ze schrijft erbij: ,,Lieve Jaimie, kies voor jezelf en je zoontje. Je bent zo’n prachtige sterke vrouw.” Even later voegt ze daaraan toe: ,,Wegkijken is goedkeuren. Huiselijk geweld.” Ook Patty Brard spreekt zich uit. Bij een foto van Jaimie en Lil’ Kleine schrijft ze: ,,Hou ermee op alsjeblieft. Kan er niet meer tegen.”

Terwijl Vaes inmiddels in Nederland zou zijn, geniet Lil’ Kleine vandaag weer op het strand van Ibiza, blijkt uit beelden in handen van RTL Boulevard. Hij praat met wat mensen en loopt daarna videobellend en breeduit lachend over het strand.

De rapper werd in de nacht van zaterdag op zondag op Ibiza gearresteerd na het incident met zijn verloofde. Jaimie Vaes zou ‘gewond en bebloed’ en met gescheurde kleding de lobby van hun hotel op het eiland in zijn gerend. Een receptionist heeft daarop de politie gebeld. Agenten hebben de artiest, die zich ergens in het pand zou hebben verstopt, vervolgens meegenomen, zeggen ooggetuigen tegen verschillende media. Ook zouden er vernielingen zijn gepleegd in de hotelkamer van het stel.

Voorwaardelijk sepot

Gistermiddag werd Lil’ Kleine, de artiestennaam van Jorik Scholten, door een Spaanse rechter die gespecialiseerd is in huiselijk geweld op vrije voeten gesteld, na een nacht in de cel. Dat meldt de lokale krant Periódico de Ibiza y Formentera. Nienke Hoogervorst, advocaat van Scholten, bevestigt zijn vrijlating. De rechter besloot tot een zogeheten voorwaardelijk sepot, dat inhoudt dat de zaak nog niet gesloten is. Het openbaar ministerie daar blijft de zaak onderzoeken. Vaes verliet maandag het Spaanse eiland en keerde terug naar Nederland.

‘Ook wij zijn op de hoogte van een voorval tussen Lil’ Kleine en Jaimie Vaes’, liet de manager van Kleine en Jaimie zondag al aan deze site weten. ‘Op dit moment wachten wij op verdere details. Wel liet Jaimie ons weten dat het goed met haar gaat.’ De opnames van haar Discovery+-realityserie, Jaimie: In the Vaes Lane, zijn stilgelegd. Jaimie was bezig met de opnames voor het tweede seizoen. ‘Wij hebben besloten om de opnames van de serie voorlopig te onderbreken. Wij blijven Jaimie helpen en ondersteunen, zoals wij doen bij al onze talenten’, liet een woordvoerder van Discovery+ gisteren weten.

