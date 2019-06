Spacey verschijnt tijdens zitting rechtszaak

De zaak dient in Nantucket in de staat Massachusetts omdat het incident hier in 2016 zou hebben plaatsgevonden. Spacey zou een jongeman ongewenst en ongepast hebben vastgegrepen. De 59-jarige acteur stelt dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan deze aantijgingen. De advocaten van Spacey zijn tijdens de zittingen vooral bezig geweest om de geloofwaardigheid van de jongen die de aanklacht heeft ingediend onderuit te halen. Zij brachten vrijdag documenten in dat de jongen tekstberichten van Spacey zou hebben verwijderd die zouden bewijzen dat de acteur onschuldig is.

Seksueel wangedrag

Spacey ligt onder vuur sinds hij anderhalf jaar geleden door meerdere jonge acteurs werd beticht van seksueel wangedrag. De ster verloor door de affaire onder meer de hoofdrol in zijn hitserie House of Cards. Ook werd zijn rol in de thriller All the Money in the World opnieuw opgenomen, dit maal door acteur Christopher Plummer.



De zaak in Massachusetts is tot nu toe echter de enige aanklacht die daadwerkelijk voor de rechter komt. Spacey zou de jongen minutenlang onzedelijk hebben betast en zijn gulp hebben opengeritst nadat hij om een foto en een handtekening vroeg. De jongen zou Spacey hebben gezegd daar niet gediend van te zijn, maar hij zou toch zijn doorgegaan met het betasten.