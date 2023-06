Spastische moeders en zwakhoofdige vaders maken de dienst uit in bekrompen Netflix-film Oei Ik Groei

Arme Yolanthe Cabau. In het vaak bekrompen Oei Ik Groei komt haar personage Ilse nog als meest sympathieke uit de bus. Terwijl ze probeert te genieten van het prille moederschap, presenteert haar Marokkaanse vent (acteur Iliass Ojja) ineens een waslijst aan eisen. Vul hier alle vooroordelen maar in: zijn complete familie is altijd present, oma moet zich kunnen bemoeien met de opvoeding, er staat ineens een offerschaap in de badkuip en hun zoontje zal worden besneden. Allemaal zaken die je blijkbaar pas ná de bevalling met je partner bespreekt.

Wie hoopt dat een ‘romkom’ uit de polder zich eens níet bezondigd aan stigmatiserende grappen, komt al in de eerste vijf minuten - wanneer de drie koppels die we een slopend anderhalf uur zullen volgen worden voorgesteld - van een koude kermis thuis. Yolanthe’s Ilse steggelt met manlief over de babynaam (wordt het Fred of Mohammed?), het koppel Kim (Katja Schuurman) en Roos (Sarah Chronis) vraagt vanuit de keuken of goede vriend en zaaddonor Kaj (Louis Talpe) al is klaargekomen in een leeg geschraapte pot pindakaas en Anne (Sallie Harmsen) scheldt haar kerel Barry (Soy Kroon) verrot terwijl ze volledig in de make-up en met gezonde blosjes op haar wangen bevalt van hun dochtertje.