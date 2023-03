Spelfout op nieuwe plaat Chef'Special: ‘Doet het een beetje pijn? Ja’

,,Whoopsiedaisy. We hebben een foutje gemaakt… dat kan gebeuren natuurlijk”, schrijven de mannen bij een video waarin ze de fout laten zien. ,,Doet het een beetje pijn? Ja! Gaan we alleen om een spelfoutje duizenden platen weggooien? Natuurlijk niet.” Met een marker hebben de bandleden de fout op de gedrukte platen gecorrigeerd.

De verzamelplaat van vier albums van Chef’Special, die vanwege het 15-jarig bestaan van de band wordt uitgebracht, komt vanaf 17 maart dus gewoon in platenzaken te liggen. Op het album staan nummers van One For The Mrs. (2011), Passing Through (2014), Amigo (2017) en Unfold (2020). Ook staan er niet eerder uitgebrachte demo’s op.