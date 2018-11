Spider-Man-bedenker Stan Lee overleden

UpdateDe belangrijkste striptekenaar van Amerika, Stan Lee, is op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was de bedenker van onvergetelijke superhelden als Spider-Man , The Hulk , Iron Man , Black Panther en X-Men . Zijn fantasie om dit soort stripfiguren te bedenken leek grenzeloos.

Van vrijwel al zijn stripfiguren zijn speelfilms gemaakt. Het was de gewoonte van Lee om in deze films als figurant te verschijnen. Als buschauffeur, bewaker, bezorger, verkoper of voorbijganger. De fans applaudisseerden altijd spontaan als zij hem in deze films hadden herkend.

Het succes van Lee was dat hij van zijn superhelden ook mensen van vlees en bloed kon maken. Het waren altijd ook figuren met zwakheden en liefdesverdriet. Dat was vooral het geval met Spider-Man, zonder twijfel zijn meest geliefde creatie.

Racisme

Lee, geboren als Stanley Martin Lieber, was de zoon van Roemeense immigranten. Zijn vader was kleermaker. Al op jonge leeftijd belandde Stan in de stripwereld, waar hij meewerkte aan de strip Captain America. Hij was toen 19 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde hij zijn eigen stijl. Zijn striphelden waren niet meer onaantastbaar, maar hadden ook weeffouten. Het zorgde ervoor dat zijn strips soms ook een kritisch of een waarschuwend karakter hadden. In een van de Spider-Man-strips waarschuwde hij tegen drugsgebruik. Hij ageerde ook tegen racisme en discriminatie. In menig opzicht hield hij Amerika een spiegel voor.

De laatste jaren van zijn leven werden gekenmerkt door ruzie met voormalige werkgevers en partners over vermeende oplichting. Ondanks dat gesteggel zal zijn oeuvre zeker nog ver na zijn dood voortleven. Zo verschijnt er in december een animatieversie van Spider-Man in de bioscoop, waarin ook een zwarte jongen zich als de superheld uitgeeft. Marvel Comics, dat zijn werk beheert, heeft nog tientallen filmproducties op stapel staan. De fans zullen het echter moeten doen zonder de figuratie van de meester zelf.

Volledig scherm Lee in Spider-Man in 2012. © PR