Spider-Man blijft ook na heropening volle zalen trekken

De nieuwe Spider-Man-film No Way Home blijft ook na de heropening van de Nederlandse bioscopen de meest bezochte titel. Het nieuwe Marvel-avontuur trok in een week tijd meer dan 200.000 bezoekers naar de zalen. Dat heeft distributeur Universal Pictures vandaag gemeld.

Voor de abrupte lockdown van half december waren er al 88.000 kaartjes verkocht voor de film. Spider-Man: No Way Home is wereldwijd een grote hit. Al binnen elf dagen passeerde de film de grens van 1 miljard dollar opbrengst. Het is daarmee wereldwijd de meest succesvolle bioscooptitel van 2021 en de derde film in de geschiedenis die deze mijlpaal binnen zo’n korte periode behaalt.

In Spider-Man: No Way Home worstelt de titelheld (gespeeld door Tom Holland) ermee dat iedereen zijn geheime identiteit kent. Hij benadert Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) om de situatie te veranderen. Maar zoals altijd in dit soort films, heeft elke actie consequenties.

Op de tweede plaats staat het derde deel in de Kingsman-reeks, waarin acteur Ralph Fiennes en de Nederlandse bodybuilder Olivier Richters te zien zijn. De derde plek is voor de nieuwe Matrix-film, Resurrections. Opvallend goed doet ook de arthousefilm Licorice Pizza van regisseur Paul Thomas Anderson het, de op drie na best bezochte bioscooptitel van dit moment.

