Spin-off How I Met Your Mother in januari te zien

In How I Met Your Father speelt Hilary Duff de hoofdrol van Sophie. Zij vertelt haar zoon het verhaal van hoe zij zijn vader heeft ontmoet. Ook Sex and the City-actrice Kim Cattrall heeft een rol in de serie, zij speelt de toekomstige versie van Sophie. Het plot van de nieuwe serie lijkt erg op dat van How I Met Your Mother. De originele serie, die van 2005 tot 2014 werd uitgezonden, draaide om Ted, die in het jaar 2030 zijn kinderen vertelde over de ontmoeting met hun moeder.