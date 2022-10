Spoorloos-klokkenluider maandag in gesprek met hoofdredactie: ‘Houding Derk Bolt beschamend’

Barbara Quee, de vrouw die in samenwerking met Kees van der Spek de mismatches in Spoorloos onthulde, gaat maandag in gesprek met de hoofdredactie van het programma. Daarin gaat ze onder andere haar ongenoegen uiten over het optreden van Derk Bolt, gisteravond op de landelijke televisie. Quee zegt ‘verbijsterd’ te zijn over de houding van de presentator. ,,Het was tenenkrommend en heeft de hele zaak meer kwaad dan goed gedaan.”

Derk Bolt liet gisteren zichtbaar geïrriteerd blijken dat hij nog nog altijd gelooft in de goede intenties van Edwin Vela. Deze Colombiaanse fixer blijkt voor het programma van KRO-NCRV een aantal deelnemers in Colombia niet aan de juiste biologische familie te hebben gekoppeld. In de talkshow Khalid & Sophie verdedigde Bolt zijn contactpersoon in Zuid-Amerika.

,,Ik trek de uitzending van Kees van der Spek niet in twijfel, ik trek in twijfel dat deze man (Vela, red.) iemand opgelicht heeft”, reageerde Bolt op de vraag of hij de uitkomst van de mismatches in twijfel trekt. ,,Edwin Vela dacht ook dat hij iemand aan de juiste persoon had gekoppeld.” Barbara Quee, die in 2005 meedeed aan Spoorloos, vertelt met kromme tenen te hebben zitten luisteren. ,,Ik vind het beschamend en opzienbarend dat het gezicht van Spoorloos zich op deze manier opstelt in een landelijke talkshow. Hij vond zijn eigen persoonlijke emotie kennelijk belangrijker dan het belang van geadopteerden die nu in grote onzekerheid verkeren over hun biologische ouders.”

Foutmarge

Volgens Bolt kan het - net zoals in de medische wereld - voorkomen dat er een mismatch is. ,,Het is heel tragisch als er een mismatch is, maar sommige dingen kan je niet voorkomen. Die foutmarge mag je hebben”, vindt hij. De presentator blijft het volste vertrouwen hebben in Vela. ,,Ik heb hem gisteren uitgebreid gesproken. Welk bewijs is er geleverd voor de onbetrouwbaarheid van deze man? Iedereen is zo aan het inhakken op die man met de hakbijl, terwijl ik nog geen bewijs heb gezien.”

Quee reageert met stomheid geslagen. ,,Spoorloos staat voor integriteit en zorgvuldig handelen, daarom vind ik het zo vreemd dat Derk het met zulke stelligheid opneemt voor iemand die aantoonbaar geld heeft afgetroggeld bij mensen. Derk vraagt in de uitzending om bonnetjes, die kan ik hem laten zien. Het is vreemd dat hij niet eerst even aan hoor en wederhoor doet en nu lukraak allemaal dingen loopt te roepen die allemaal al gecontroleerd zijn.”

Gesprek met redactie

Het steekt Quee dat Edwin Vela met de noorderzon is vertrokken, zijn website offline heeft gehaald en nergens meer op reageert. ,,Dat lijkt mij gewoon een schuldbekentenis”, vertelt ze. ,,Nu probeert hij vast ergens zijn straatje schoon te vegen, maar de bewijzen zijn overduidelijk. Als wij hem geld geven en hij geen informatie levert, dan ben je gewoon een oplichter. Als Derk zich goed had geïnformeerd, dan had hij dit kunnen weten, bijvoorbeeld door eerst met gedupeerden in gesprek te gaan.”

Op het kantoor van KRO-NCRV volgt alsnog een gesprek met de redactie van het programma. ,,Ik ben helemaal niet uit op een conflict, maar ik wil wel graag dingen aankaarten over de personen waarmee zij samenwerken. Zij hebben het recht om dat te weten. Wat ze daarmee vervolgens gaan doen, laat ik aan Spoorloos. Ik wil het programma helemaal niet van de buis, maar er moeten wel dingen veranderen zodat dit soort dingen niet meer kunnen gebeuren. Bovenal ben ik heel benieuwd hoe zij zelf naar het optreden van Derk hebben gekeken.”

‘Hij voelde zich aangevallen’

De geadopteerde Kristian van der Mark, die foutief was gekoppeld aan een familie, noemt de reactie van Derk Bolt in de talkshow eveneens ‘heel vreemd’. ,,Hij voelde zich aangevallen, maar als deze situatie voor iemand pijnlijk is is dat wel voor de geadopteerden.” Met name de opmerking dat missers als deze nu eenmaal kunnen gebeuren, raakte Van der Mark, die zelf werd herenigd met de verkeerde halfbroer. ,,Bolt deed het af als een incident. Zo van: dat kan nu eenmaal gebeuren. Maar het gaat hier over mensen, die toch al zoveel hebben meegemaakt.”

Voor hem staat vast dat Edwin Vela de boel heeft opgelicht. ,,Ik ben ervan overtuigd dat Vela een kwade rol heeft gespeeld. Toen ik onlangs met Kees van der Spek in Colombia was, wilde Vela geen uitleg geven. Als je eerlijk bent, dan ga je toch het gesprek aan met mij. Vela kent mij!”