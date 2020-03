Staatsbezoek Indonesië begint met kranslegging, dodental bootongeluk loopt op tot zeven

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima traden bij de plechtigheid in de voetsporen van koningin Beatrix en prins Claus (1995) en koningin Juliana en prins Bernhard (1971) die hier bij hun eerdere staatsbezoeken eveneens eer betuigden. Later op de dag gaat het koningspaar ook naar de Nederlandse erebegraafplaats Menteng Pulo. Daar hebben onder meer tijdens de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheidsoorlog omgekomen Nederlanders hun laatste rustplaats.

Handen schudden

Na afloop van de korte ceremonie op Kalibata ging het gezelschap naar Bogor, voor de welkomstceremonie bij het presidentieel paleis en de ontvangst door president Joko Widodo en zijn vrouw Iriana. Bij de verwelkoming door president Widodo liet koning Willem-Alexander de voor het staatsbezoek geldende richtlijn om geen handen te schudden even varen. Met het presidentspaar werden voor het paleis in Bogor wel handen geschud. Dat was overigens vooraf al als uitzondering op de voorzorgsmaatregel tegen het coronavirus genoemd.



President Widido onthaalde zijn Nederlandse gasten met groot ceremonieel. Vanaf de botanische tuin werd de koninklijke auto voorafgegaan door een militair muziekkorps en een bereden escorte. Voor het paleis stonden tientallen schoolkinderen in verschillende klederdracht te wachten met Nederlandse en Indonesische vlaggetjes. De president en zijn echtgenote stonden daar ook klaar.



Na de hartelijke begroeting volgde de inspectie van de erewacht door de koning en na een bijeenkomst in het paleis het planten van een boom in de tuin, dicht bij het paleis zelf. Aansluitend biedt de president een staatslunch aan, voorafgegaan door persverklaringen van Widodo en koning Willem-Alexander.