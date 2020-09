Stacey Rookhuizen is nu tv-maker: ‘Ik doe maar wat’

Riverdale-actrice ging undercover in strijd tegen handel in kinderseks

1 september Riverdale-actrice Marisol Nichols heeft de afgelopen jaren een bijzonder dubbelleven geleid. Ze werkte zes jaar lang als undercoveragent in de strijd tegen handel in kinderseks, onthult ze in een openhartig interview met Marie Claire. Sony heeft de filmrechten bemachtigd en werkt aan een serie over de gebeurtenissen.