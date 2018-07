Stalker Paris Jackson krijgt contactverbod

Goffertpark De magie van Guns N' Roses

7:01 Guns N’ Roses staat vanavond in het Goffertpark, waar de band in 1993 furore maakte. Pas in 2006 keerde de rockband er terug, vorig jaar was er de rentree met gitarist Slash. Verslaggever Dennis Jansen stond bij beide comebacks op het veld en benoemt de verschillen.