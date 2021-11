Stalker stuurde honderden nare berichten naar Sophie Ellis-Bextor en haar jonge zoon

Een 39-jarige man uit Londen heeft een contactverbod gekregen omdat hij zangeres Sophie Ellis-Bextor maandenlang stalkte. Hij bestookte de Murder on the dancefloor -ster met nare berichten en viel ook haar man en een van haar jonge zoons lastig. Toen hij bij haar huis dertig pakketjes op de stoep had gezet, gaf de politie een waarschuwing, maar die hielp niet.

Het stalken begon nadat Nishil Patel de zangeres vorig jaar juli in het voorbijgaan had ontmoet, schrijven Britse media als BBC News. Hij verscheen meermaals bij haar huis in de Engelse hoofdstad en bombardeerde de artiest met honderden ‘zorgwekkende’ Instagram-berichten die steeds ernstiger werden, stelde een aanklager deze week bij een zitting.

In de berichten schold hij haar uit of verwees hij naar spullen die hij bij het huis van haar buren had achtergelaten, denkende dat ze daar woonde. De man bracht onder meer een blauwe portemonnee met zijn initialen erop. ‘Hij is blauw en niet zwart zoals jouw ziel’, schreef hij. Patel benaderde ook haar echtgenoot Richard Jones, bassist bij de band The Feeling, en een van haar vijf zoons.

Volledig scherm Sophie Ellis-Bextor en haar echtgenoot Richard Jones. Samen hebben ze vijf kinderen, allemaal zoons. © BrunoPress/Press Association

Toen Ellis-Bextor de man blokkeerde, begon hij te stalken met een nieuw account waarop hij zijn naam achterstevoren schreef. Hij liet onder meer Lego achter bij het huis van de buren en zette daar ook dertig aan Sophie geadresseerde pakketjes op de stoep, wat hem een waarschuwing van de politie opleverde. Toen hij afgelopen april bij haar aanbelde en een sticker op een auto in de buurt plakte, werd hij gearresteerd.

Sophie heeft erg onder het stalkgedrag geleden, liet ze de rechtbank weten. De man, die vorig jaar zijn baan als belastingadviseur verloor en een bipolaire stoornis heeft, vond het allemaal onschuldig ‘plezier’. Maar hij maakte geen bezwaar en kreeg deze week een zogenoemd stalking protection order opgelegd.

De komende vijf jaar mag hij op geen enkele wijze contact zoeken met de zangeres, anders wordt hij vervolgd. Ook moet hij alle wachtwoorden van zijn accounts op sociale media afstaan aan de politie.

24 uur dansen

Sophie Ellis-Bextor brak zo’n twintig jaar geleden door met hits als Groovejet (if this ain’t love) en Murder on the dancefloor. Tijdens de lockdowns had ze succes met haar zogenoemde Kitchen Disco; extravagante liveoptredens op Instagram vanuit haar keuken, omringd door haar drukke gezin.

Vorige week haalde ze ruim een miljoen pond (ruim 1,1 miljoen euro) op door 24 uur lang te dansen voor een goed doel dat kinderen een fijne jeugd wil bezorgen. In april staat ze in de Amsterdamse Melkweg.

