Stalker Taylor Swift verdwijnt voor 4 jaar achter de tralies

Problemen bij Nederland­se start laatste seizoen Game of Thrones

5:28 De start van het achtste en allerlaatste seizoen van de HBO-hitserie Game of Thrones is in Nederland niet helemaal vlekkeloos verlopen. Op sociale media klaagden tientallen gebruikers over verschillende fouten. Zo moest een deel van de kijkers het zonder ondertiteling doen of startte de aflevering helemaal niet.