Stallone en vrouw plaatsen maand na scheiding weer romantische foto

Ewout Genemans past aflevering aan na kritiek advocaat Inez Weski

Ewout Genemans heeft de aflevering van het programma Ewout: mee met de zware jongens, waar advocaat Inez Weski namens een cliënt over had geklaagd, ‘op enkele punten aangepast’. Dat laat een woordvoerder van productiehuis No Pictures Please weten.

19 september