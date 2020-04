Stapelverliefd Lang Leve de Liefde-koppel Jelle en Esmay samen in quarantaine

André Hazes en Monique willen zoontje niet meer herkenbaar in beeld

21:19 André Hazes (26) en zijn vriendin Monique Westenberg hebben besloten hun 3-jarige zoontje André niet langer herkenbaar in beeld te brengen op hun sociale media-accounts. Het stel, dat momenteel in quarantaine zit in hun villa in Berkel en Rodenrijs, deinsde er eerder niet voor terug André junior een hoofdrol te laten spelen in hun foto's en filmpjes.