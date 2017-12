Star Warsacteur Alfie Curtis (87) overleden

Shakira 9 juni wél in de Ziggo Dome

27 december Shakira pakt in juni de draad van haar tournee El Dorado weer op. De Colombiaanse popster zegde haar wereldtournee in november noodgedwongen af wegens een bloeding in de stembanden. Haar geschrapte concert in de Amsterdamse Ziggo Dome haalt ze 9 juni in.