Status Quo-bassist Alan Lancaster (72) overleden

De bassist is vanochtend omringd door familie overleden in zijn huis in Australië. ‘Hij was een toegewijde en lieve echtgenoot, vader en opa. Zijn familie was altijd het belangrijkste voor hem’, citeert Bennett de woorden van Lancasters vrouw.

De muzikant was samen met frontman Francis Rossi en de in 2016 overleden gitarist Rick Parfitt een van de oorspronkelijke leden van Status Quo. Lancaster zat van 1967 tot en met 1985 bij de band en is te horen op vijftien albums. Ook aan de hits Whatever You Want en Down, Down werkte hij mee.

De bassist stapte uit de groep vanwege onenigheid met de andere bandleden. In 2013 voegde hij zich weer tijdelijk bij Status Quo voor een Britse tournee. Na zijn verhuizing naar Australië in de jaren tachtig richtte hij de band The Bombers op. Ook maakte hij even deel uit van de supergroep The Party Boys.

