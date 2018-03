Steenrijke Beyoncé op koopjesjacht in spotgoedkope supermarkt

De zangeres, die zelfs tijdens het inkopen op hoge hakken liep, speurde volgens TMZ samen met haar oudste dochtertje Blue Ivy (6) langs de rekken. Helemaal 'normaal' was haar tripje nu ook weer niet, want ze zou wel een assistente bij zich hebben gehad die hielp haar winkelwagen vol te laden. Uiteindelijk ging Beyoncé naar verluidt met talloze paasversieringen naar huis.



Het lijkt er overigens op dat Target Beyoncé's favoriete plek is om spulletjes in te slaan voor de feestdagen. Eind vorig jaar struinde ze de paden nog af in een vestiging in San Clemente, op zoek naar kerstdecoraties. Vijf jaar geleden maakte ze al een Target-winkel in Houston onveilig, toen ze volgens een mede-shopper midden in de winkel begon te hoelahoepen.



Beyoncé en Jay Z doen op 19 en 20 juni samen de Johan Cruijff Arena aan met hun On The Run II-tour. De kaarten voor het eerste optreden waren vorige week binnen een uur uitverkocht.