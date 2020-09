Stefan Stasse weer terug op de radio na hartklachten

Stefan moest de afgelopen periode gas terugnemen, vertelde hij bij zijn terugkeer. De dj had te veel stress en gaat nu rustig opbouwen. ,,Ik ga alles heel rustig aan doen.”



,,Ik moest me met grote tegenzin een paar weken koest houden”, vertelde hij eerder al aan deze website. ,,Ik doe twee keer in de week fitness!”



Sinds 2013 presenteert Stasse op NPO Radio 2 het programma De Staat van Stasse op maandag tot en met donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur. Daarnaast is hij elke zondag te horen in Goudmijn tussen 14.00 en 16.00 uur op NPO Radio 5. Tijdens de Top 2000 is hij al jaren een van de vaste presentatoren. Stasse werd sinds 8 juli reeds vervangen door verschillende collega’s als Emmely de Wilt en Frank van ’t Hof.