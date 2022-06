Stefania maakte naam op het Songfestival, nu zingt ze het EK-lied van de Oranjeleeuwinnen

Of Stefania twijfelde toen ze een belletje van haar manager kreeg met de vraag of ze het leuk zou vinden om het EK-lied van de OranjeLeeuwinnen te zingen? Absoluut niet. Sterker nog, de van oorsprong Griekse zangeres sprong een gat in de lucht toen bleek dat de KNVB een samenwerking met haar zag zitten. ,,Het was zo grappig. Ze kenden mij van het Eurovisie Songfestival en wisten dat ik van voetbal houd, dat zagen ze op mijn Instagram. Dat was voor hen de perfecte combinatie, daarom vroegen ze of ik interesse had.”